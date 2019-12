Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

Die DBAG hat in den ersten 9 Monaten ihre Umstrukturierung mit großen Schritten vorangetrieben. Das Konglomerat befindet sich in einer Investitionsphase, in der neue Unternehmen in das Portfolio aufgenommen und bestehende Projekte realisiert werden. Das kostet vor allem Geld. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die jüngsten Zahlen eher schlecht ausgefallen sind. Der Umsatz sank um 25,2% auf 38,1 Mio ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung