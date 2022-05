Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: Negative Auswirkungen der Kapitalmarktentwicklung!

Finanztrends Video zu Deutsche Beteiligungs AG



mehr >

* Positiver Wertbeitrag aus der operativen Performance des Portfolios * Nettoergebnis aus Fund Investment Services von 5,8 Millionen Euro nach negativem Einmaleffekt Niedrigere Bewertungen an den Kapitalmärkten Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Unsicherheit sowie die Erwartung von Zinserhöhungen im Zuge der steigenden Inflation haben zu insgesamt niedrigeren Bewertungen an den Kapitalmärkten geführt. Besonders ausgeprägt war die… Hier weiterlesen