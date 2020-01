Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Am 20. Februar steht die HV an!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

Bei der Deutsche Beteiligungs AG endet das Geschäftsjahr jedes Jahr bereits zum 30. September. Entsprechend ist das Unternehmen üblicherweise relativ früh dann im Kalenderjahr, was die Veröffentlichung von Jahresabschluss und die Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung (HV) betrifft. Zur kommenden HV hat die Deutsche Beteiligungs AG nun Details genannt. Demnach soll die Veranstaltung am 20. Februar 2020 im „Gesellschaftshaus Palmengarten“ in Frankfurt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



