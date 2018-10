Deutsche Bauindustrie zur Ausbildungssituation 2018: Mehr junge Menschen beginnen eine Ausbildung am Bau - 12.000 neue Lehrverträge, 950 mehr als im Herbst 2017.

Berlin (ots) - "Unsere Hoffnungen, dass sich die positiveEntwicklung des ersten Halbjahres weiter fortsetzen wird, haben sicherfüllt. Die Firmen haben zum Ende des dritten Quartals bundesweit12.000 neue Lehrverträge abgeschlossen. Das sind knapp 950 mehr alsim Herbst 2017. Die seit Jahren prosperierende Baukonjunktur, dieguten Zukunftsperspektiven und die hohen Einstiegsgehälter scheinenviele junge Leute überzeugt zu haben. Immerhin haben wir diemonatliche Ausbildungsvergütung im 1. Lehrjahr für Gewerbliche indiesem Jahr weiter angehoben, diese ist mit 820 Euro im Westen und765 Euro im Osten überdurchschnittlich." Mit diesen Wortenkommentierte heute in Berlin der Hauptgeschäftsführer desHauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, diejüngsten Ausbildungszahlen der Sozialkassen der BauwirtschaftSOKA-BAU*. "Da erfahrungsgemäß im vierten Quartal noch weitereAuszubildende hinzukommen, erwarten wir für das Gesamtjahr um die13.500 neue Ausbildungsverträge."Babiel: "Dass die Zahl der Neuverträge in der Baubranche entgegendem allgemeinen Trend in Deutschland steigt, ist neben dervergleichsweise hohen Ausbildungsvergütung auch auf die zahlreichenKampagnen zur Nachwuchsgewinnung zurückzuführen. Auch wird unsereBranche immer digitaler und somit für junge Menschen zunehmendattraktiv. Wir dürfen in unseren Bemühungen, Schulabgänger für unsereBranche zu gewinnen, aber auf keinen Fall nachlassen. Schließlichsind die fehlenden Azubis von heute die fehlenden Fachkräfte vonmorgen."*) Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten der Soka-Bau(Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft undZusatzversorgungskasse des Baugewerbes), Daten inkl. BerlinPressekontakt:Ansprechpartner: Iris GrundmannFunktion: Pressesprecherin (komm.)Tel: 030 - 21286 142, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Iris.grundmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell