Deutsche Bauindustrie zum Wohnungsbaugipfel: /Kapazitätsaufbau geht ungebremst weiter /Serieller Wohnungsbau schafft zusätzliche Kapazitäten /Keine Wiederbelebung der Platte

Berlin (ots) - "Der Kapazitätsaufbau im Bauhauptgewerbe geht auch2018 ungebremst weiter. Dabei investieren wir nicht nur in neueMaschinen, wir weiten auch die Beschäftigung nochmals um 18.000Personen aus. Damit haben wir innerhalb von nur drei Jahren rund67.000 neue Jobs geschaffen und beweisen: Wir sind handlungsfähig!"Mit diesen Worten reagierte der Hauptgeschäftsführer desHauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, im Vorfelddes Wohnungsbaugipfels am 21. September auf Befürchtungen derPolitik, die Ausweitung der Wohnungsbautätigkeit würde anKapazitätsengpässen scheitern. Babiel: "Aber die Politik muss auchdie entsprechende Planungssicherheit herstellen. Nur dann werden dieFirmen den Kapazitätsaufbau weiter aktiv vorantreiben."Hierbei spielen besonders die Integration von inländischenArbeitslosen und ausländischen Bauarbeitern in die eigene Belegschaftsowie der Einsatz von ausländischen Nachunternehmern eineentscheidende Rolle. "Zudem hat es unsere Branche geschafft, dieAusbildungszahlen entgegen dem allgemeinen Trend zu steigern. Das istvor allem auf das Engagement unserer Unternehmen zurückzuführen, diesich an den zahlreichen Kampagnen zur Nachwuchs-gewinnungbeteiligen", hob Babiel hervor.Personeller Kapazitätsaufbau allein werde aber nicht reichen. Derentscheidende Hebel für die Schaffung von mehr Wohnraum in kurzerZeit und zu angemessenen Preisen bei gleichzeitig hoher Qualitätliege im seriellen und modularen Wohnungsbau, ergänzte Babiel. Zudemwürden durch den seriellen Wohnungsbau zusätzliche Kapazitätengeschaffen, da Unternehmen neu in diesen Markt einsteigen. DamitWohnungen bundesweit in großer Stückzahl seriell und modularrealisiert werden könnten, müssten die Landesbauordnungen undFörderbedingungen für den sozialen Wohnungsbau vereinheitlichtwerden. "Ein einmal geplantes Typengebäude muss ohne kostspieligeÄnderungen bundesweit gebaut werden können. Deshalb sollte sich diePolitik weiter für die sogenannten Typengenehmigungen einsetzen",forderte Babiel. Gleichzeitig widersprach er den Kritikern undbetonte, dass der serielle Bau keine Wiederbelebung der Platte sei."Die Konzepte unserer Mitglieder sind modern, vielfältig variierbarund fügen sich erstklassig ins städtebauliche Umfeld ein. Das habendie Unternehmen im Rahmen des Wettbewerbs der Wohnungswirtschaft(GdW) zum seriellen Bauen unter Beweis gestellt", so Babielabschließend.Die aktualisierte Broschüre "Kapazitätssituation im deutschenBauhauptgewerbe - Schwerpunkt Wohnungsbau" finden Sie unter https://www.bauindustrie.de/media/documents/PosPapier_Kapazitaetssituation_WoBau_final.pdf.Die Konzepte zum seriellen und modularen Bauen finden Sie unter https://www.bauindustrie.de/media/documents/Praesentation_Serieller_Wohnungsbau.pdf.Pressekontakt:Ansprechpartner: Iris GrundmannFunktion: Pressesprecherin (komm.)Tel: 030 21286-142E-Mail: iris.grundmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell