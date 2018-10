Deutsche Bauindustrie zum Eckpunktepapier zur Zuwanderung - Qualifizierte Zuwanderung kann zur Linderung des Fachkräfteengpasses beitragen - Auch Berufspraxis muss anerkannt werden

Berlin (ots) - "Qualifizierte Zuwanderung kann zur Linderung desFachkräfteengpasses in der Bauwirtschaft beitragen. Das jetztvorliegende Eckpunktepapier geht daher in die richtige Richtung. Wirbegrüßen ausdrücklich, Fachkräften aus dem EU-Ausland langfristigeChancen in Deutschland aufzuzeigen. Dies wird allerdings nichtausreichen, um den Fachkräfteengpass zu beheben. Zuwanderung ausDrittstaaten ist daher zusätzlich erforderlich." Dies erklärteDipl.-oec. Andreas Schmieg, Vizepräsident Sozialpolitik desHauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, heute in Berlin zurEinigung der Koalition auf ein Eckpunktepapier für einFachkräftezuwanderungsgesetz."Es ist richtig, dass gesteuerte, qualifizierte Zuwanderung undAsylverfahren klar getrennt sein sollen. Die bestehendenMöglichkeiten für Menschen mit Aufenthaltsduldung, die einige Zeit inDeutschland gelebt und sich gut integriert haben, befürworten wirjedoch", fügte Schmieg hinzu. Dies würde insbesondere die so genannte"3+2-Regelung" für junge Menschen in Ausbildung betreffen, die beieiner einheitlichen und transparenten Anwendung auch für dieUnternehmen Sicherheit schaffe, die sich bereits jetzt engagieren.Die Forderung, dass eine Qualifizierung der Zuwanderer in derRegel gleichwertig mit einer deutschen Berufsausbildung sein müsse,sei allerdings besonders bei den breit aufgestellten Bauberufen kaumzu erfüllen. "Unser duales Ausbildungssystem, das eine umfassendeberufliche Handlungsfähigkeit vermittelt, ist einmalig auf der Welt.Man kann von Zuwanderern daher in vielen Berufen nicht verlangen,einen gleichwertigen Abschluss vorzuweisen. Damit würde die Regelunggeradezu ins Leere laufen", ergänzte Schmieg. Es müsse daherVerfahren geben, die den Nachweis einer qualifizierten Berufspraxisermöglichen, die einer qualifizierten Tätigkeit in Deutschlandentspräche, gegebenenfalls auch nur in Teilbereichen einesBerufsbildes. Über eine Nachqualifizierung könnten dann zurGleichwertigkeit noch fehlende Fachkompetenzen nachgeholt werden."Auch ausreichende Sprachkenntnisse sind für die Ausübung vonBauberufen wichtig, nicht zuletzt, weil vor allem dieArbeitssicherheit unmittelbar damit zusammenhängt. Ein ausreichendesSprachniveau sollte daher grundsätzlich gegeben sein. Nur an derSprache darf es aber nicht scheitern. Wenn alle anderenVoraussetzungen stimmen, müssen flexible Lösungen gefunden werden" soSchmieg abschließend.Darüber hinaus werde die Baubranche ihre Anstrengungen im Bemühenum Fachkräfte weiter ausbauen, zum Beispiel durch verstärkteKampagnen zu Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten sowie einerModernisierung der Ausbildungsangebote, ergänzte Schmieg.Auch im Internet abrufbar: www.bauindustrie.dePressekontakt:Ansprechpartner: Iris GrundmannFunktion: Pressesprecherin (komm.)Tel: 030 - 21286 142, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: iris.grundmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell