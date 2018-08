Deutsche Bauindustrie zu den Beschlüssen des Koalitionsausschusses: /Wohngipfel muss Bauprozesse im Blick haben /Absenkung des Arbeitslosenbeitrages positiv

Berlin (ots) - Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer desHauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, erklärte heute zur Sitzungdes Koalitionsausschusses in Berlin."Die Einigung hat aus unserer Sicht einige positive Ergebnissegebracht. So gehen die beschlossenen Maßnahmen im Bereich desWohnungsbaus in die richtige Richtung. Die Politik muss sich aberbewusst sein, dass neben den finanziellen Maßnahmen auch strukturelleVeränderungen notwendig sind, um die geforderten 1,5 MillionenWohnungen in dieser Legislaturperiode bauen zu können. Hierzu zähleninsbesondere der serielle und modulare Wohnungsbau im Rahmen vonDesign-and-Build-Modellen. Zum Wohngipfel am 21. September mitBundeskanzlerin Merkel und Bundesbauminister Seehofer wird dieDeutsche Bauindustrie weitere Vorschläge machen, wie schnell undkostengünstig Wohnraum in hoher Qualität gebaut werden kann.Ein wichtiges Signal ist auch die Absenkung desArbeitslosenbeitrages um 0,5 Prozentpunkte - das sind 0,2Prozentpunkte mehr als im Koalitionsvertrag vorgesehen. Dadurchwerden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland trotzder geplanten Erhöhung des Pflegesatzes entlastet. Das stärkt dasVertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik.Positiv zu bewerten ist zudem die Stärkung der beruflichenWeiterbildung zur Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit. Denngerade die Bauwirtschaft steht angesichts der Digitalisierung vorgroßen Veränderungen in den Bauprozessen und den Berufsbildern. Klarmuss aber sein, dass bei der Aus- und Weiterbildung die Unternehmenweiterhin an erster Stelle stehen. Insofern sollte die Förderung dasEngagement der Unternehmen unterstützen, aber nicht ersetzen."Pressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell