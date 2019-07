Deutsche Bauhandwerker auf großer Bühne: Maurer Christoph Rapp tritt bei Weltmeisterschaft der Berufe an

Berlin (ots) - Vom 22. bis zum 27. August findet in Kazan/Russlanddie 45. WorldSkills, die Weltmeisterschaft der Berufe, statt. Mitdabei: Der 22-jährige Christoph Rapp aus Schemmerhofen(Baden-Württemberg), der im letzten Jahr bereits Europas besterMaurer geworden ist.In 50 Tagen ist es soweit: Dann starten 1.500 Teilnehmerinnen undTeilnehmer aus 60 Ländern weltweit in 56 Disziplinen bei derWeltmeisterschaft der Berufe, der WorldSkills. Diese findet bereitszum 45. Mal statt, in diesem Jahr im russischen Kazan. Dort, wo imvergangenen Jahr die deutsche Fußballnationalmannschaft aus der WMausschied, tritt jetzt das Nationalteam Deutsches Baugewerbe im Kampfum Gold, Silber und Bronze an - mit hoffentlich mehr Erfolg.Leidenschaft, Siegeswille - und GelassenheitDas Nationalteam Deutsches Baugewerbe besteht aus sechshochbegabten Nachwuchshandwerkern, die in den fünf Gewerken Zimmerer,Maurer, Fliesenleger, Stuckateur und Beton-/Stahlbetonbauer ihrKönnen unter Beweis stellen. Das Maurerhandwerk vertritt der22-jährige Christoph Rapp. Der Baden-Württemberger hat im letztenJahr bei der Europameisterschaft der Berufe, der EuroSkills, bereitsdie Goldmedaille gewonnen und sich somit den Titel als Europas besterMaurer gesichert. Daran will er beim Wettbewerb in Kazan anknüpfen."Dass es im letzten Jahr für die Goldmedaille gereicht hat, hätte ichnicht erwartet. Aber natürlich gibt das Rückendeckung für dieWeltmeisterschaft. Mein Rezept für den Wettkampf: Cool bleiben undeinfach machen - so, wie sich das für Maurer eben gehört", beschreibtRapp seine Erwartungen. "Mein Beruf ist der schönste der Welt, garkeine Frage. Am Ende des Tages sieht man, wofür man gearbeitet hatund baut an etwas mit, das im besten Fall jahrzehntelang bestehenbleibt." Rapp hat seine Ausbildung 2016 abgeschlossen und durchläuftaktuell die Weiterbildung zum Bautechniker und Maurermeister.Die Fachkräfte für morgenGetragen wird das Nationalteam Deutsches Baugewerbe vomSpitzenverband der mittelständischen Bauwirtschaft, demZentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). Für HauptgeschäftsführerFelix Pakleppa ist die Förderung junger Menschen, die für ihren Berufam Bau brennen, ein großes Anliegen - und ein politisch wichtigesobendrein: "Die deutsche Bauwirtschaft hat eine hervorragendeBerufsausbildung. Wir bilden die Fachkräfte von morgen aus - und daskann sich im internationalen Vergleich sehen lassen. DieBauhandwerker in unserem Nationalteam sind die Besten der Besten undzeigen, dass eine Ausbildung am Bau ein exzellenter Grundstein fürdie eigene Karriere ist," erklärt Pakleppa. So kann die Ausbildung ineinem handwerklichen Beruf der erste Schritt zur Gründung des eigenenUnternehmens sein. In der Baubranche sind 80 Prozent der Lehrlinge inmittelständischen Betrieben beschäftigt. Tendenz steigend: Ende 2018waren gegenüber dem Vorjahr rund fünf Prozent mehr junge Menschen ineiner Ausbildung in einem Bauberuf - eine wichtige Entwicklungangesichts der Fachkräftesituation in der Branche.Leistungsstarke Partner: Die Sponsoren des NationalteamsDie Teilnahme des Teams bei den internationalen Wettbewerben istnur mit der großzügigen Unterstützung der Sponsoren möglich: Danke andie 123erfasst GmbH, die Albert Berner Deutschland GmbH, an brzDeutschland, an die Collomix GmbH, die Deutsche Poroton, an Quickmix, an STABILA Messgeräte, an VHV Versicherungen, an die Adolf WürthGmbH & Co. KG sowie die Zertifizierung Bau. Das Team trainiert inOutfits von cws boc.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell