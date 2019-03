Deutsche Banken verlieren bei Digitalisierung an Boden - Spanien bleibt Spitzenreiter

Finanztrends Video zu



München/Frankfurt (ots) - Deutsche Banken zählen bei derBenutzerfreundlichkeit und Betreuung sowie beim digitalen Marketingzum europäischen Spitzenfeld. Dagegen besteht noch großerNachholbedarf im digitalen Vertrieb und beim Angebot innovativerDienstleistungen und Geschäftsmodelle. Das sind zentrale Ergebnissedes 2. Digital Banking Index der Strategieberatung Oliver Wyman, deraus Kundenperspektive den aktuellen Stand der Digitalisierung vonrund 70 Banken aus sechs europäischen Ländern bewertet. Im Fokus derAnalyse stehen Filial- und Direktbanken in Deutschland,Großbritannien, Italien, Portugal, der Schweiz und Spanien. Dabeiwurde der Grad der Digitalisierung in vier Dimensionen untersucht:Digitaler Vertrieb, Benutzerfreundlichkeit & Betreuung, digitaleInnovation und digitales Marketing.Im Ländervergleich verlieren die deutschen Banken beim ThemaDigitalisierung im Vergleich zum Vorjahr weiter an Boden, währendspanische Kreditinstitute nach wie vor den höchstenDigitalisierungsgrad aufweisen. So befindet sich Deutschland in derGesamtwertung mit 3,8 von 10 möglichen Punkten auf Platz 4 und damitlediglich im unteren Mittelfeld. Den Spitzenplatz hat sich Spanienmit 4,3 Punkten gesichert, gefolgt von der Schweiz (4,1 Punkte) undGroßbritannien (4,0 Punkte). Die unteren Plätze im Ranking belegenItalien (3,6 Punkte) und Portugal (3,2 Punkte)."Betrachtet man die Einzelwertungen der deutschen Banken in denvier Dimensionen, so kristallisieren sich deutliche Stärken undSchwächen heraus", fasst René Fischer, Partner bei Oliver Wyman undAutor der Studie, die Ergebnisse zusammen. So haben dieFinanzinstitute aus Deutschland im Bereich digitales Marketing klardie Nase vorn und stehen im Ranking auf Platz 1 (5,2 Punkte). Hiergeht es vor allem um Reichweite, Suchmaschinenpräsenz, diePositionierung der Geldhäuser in Preisvergleichsportalen sowie eineoptimierte Platzierung der Smartphone-App. Auch bei derBenutzerfreundlichkeit, dem Umfang digitaler Verwaltungsmodelle unddigitalen Kontaktmöglichkeiten sind die deutschen Banken iminternationalen Vergleich gut aufgestellt und nehmen den 2. Platz(4,6 Punkte) ein. "Das resultiert insbesondere aus einem gutenAngebot an digitalen Kontaktmöglichkeiten sowie den fortschrittlichenAngeboten des Online-und Mobile-Bankings", erklärt Fischer.Dagegen besteht für die deutschen Finanzinstitute bei digitalenInnovationen aus den Bereichen "Plattform", "Payments", "Coaching"und "RoboAdvisory" sowie bei "Beyond Banking"-Diensten noch Luft nachoben. Mit mageren 1,4 Punkten steht Deutschland hier auf dem 3.Platz. Noch weiter zurück liegen die deutschen Banken iminternationalen Vergleich beim digitalen Vertrieb. DasInformationsangebot für Bestands- und Neukunden sowie die Möglichkeitzum Produktabschluss online oder per App reicht hierzulande nur fürPlatz 4 (4,0 Punkte).Beim Blick auf die 14 untersuchten deutschen Banken zeigt sich,dass die Smartphone-Bank N26 das Feld anführt (mit 4,9 Punkten).Dicht gefolgt wird sie von zwei Direktbanken. Die besonderen Stärkendieser beiden Unternehmen liegen vor allem im digitalen Vertrieb, imdigitalen Marketing und dem sogenannten Enabling der Kunden, z.B.dadurch, dass relevante Anpassungen wie Adressänderungen oderKartensperrungen/-neubestellungen vom Kunden selbstständig undvollständig digital angezeigt werden können. Die Kreditinstitute imMittelfeld können bei Benutzerfreundlichkeit und digitalenKontaktmöglichkeiten sowie im digitalen Marketing punkten. Unter denNachzüglern befinden sich fünf Banken, die im Schnitt noch in allenvier Dimensionen teils erheblichen Aufholbedarf haben.Serviceangebot kompletieren "Um zu den digitalen Vorreiternaufschließen zu können, sollten Banken zunächst ihr digitalesProdukt- und Serviceangebot kompletieren, so dass Kunden allerelevanten Anfragen möglichst digital durchführen können", rät RenéFischer. "Hier besteht inbesondere bei den Apps noch deutlicherHandlungsbedarf". Erfolgsgeschichten wie N26 oder Revolut zeigen,dass Kunden Bankprodukte auch per Handy abschließen wollen.Gleichzeitig sollten Banken durch die entsprechenden Angebote auchauf diesem Kanal eine höhere Anzahl an Kundeninteraktionspunktengenerieren, die vom Kunden als werthaltig wahrgenommen werden. Nebenklassischen Produkt- und Partnerangeboten sowie Servicemöglichkeitensollte ein Schwerpunkt auf der besseren Integration bereitsvorhandener Einzellösungen liegen. "Wirklich mehrwerthaltig fürKunden und damit auch für Banken werden diese Angebote aber erst,wenn die Banken intelligentere Mechanismen schaffen, um sich zu einemechten digitalen Finanzbegleiter und -optimierer zu entwickeln", sagtFischer. Dazu zählen der automatische Ausgleich eines Dispokreditsdurch Nutzung von Tagesgeldguthaben oder eine intelligentereAusgabensteuerung über das Setzen von Limits in Verknüpfung mit demHaushaltsbuch.Über den Digital Banking IndexDer Digital Banking Index untersucht den Digitalisierungsgrad vonBanken aus Kundensicht in den vier Bewertungsdimensionen: DigitalerVertrieb, Benutzerfreundlichkeit & Betreuung, digitale Innovation unddigitales Marketing. Im Zeitraum Dezember 2018 und Januar 2019 wurdenknapp 70 Filial- und Direktbanken in Deutschland, Großbritannien,Italien, Portugal, der Schweiz und Spanien analysiert. Die zuerreichende Höchstpunktzahl beträgt insgesamt zehn. 