Deutsche Banken nur Mittelmaß? / Deloitte-Studie zur Digital Maturity: Vorsicht der Verbraucher und gut funktionierende Zahlungsprozesse bremsen Digitalisierung der Finanzdienstleistungen

Düsseldorf/München (ots) -- Deutschlands Banken weisen einen mäßigen "digitalen Reifegrad"auf - im internationalen Vergleich stehen sie nur auf Platz 24 von38- Die größten deutschen Geldinstitute unterscheiden sich dabei nurwenig voneinander und agieren auf einem ähnlichen Niveau- Kundenverhalten in Deutschland noch nicht so ausgeprägt wie inanderen Ländern: Deutsche sind generell vorsichtig beim Thema Datenund sehr bargeldaffinDeutschland ist Weltmeister in vielen Bereichen. Auf einigenGebieten reicht es jedoch nur für einen Platz im unteren Mittelfeld.Das gilt für die digitale Infrastruktur - und auch für denDigitalisierungsgrad der Banken des Landes. Die aktuelleDeloitte-Studie "Digital Banking Maturity 2018" zeigt, dass für diedeutschen Geldinstitute im internationalen Vergleich noch einigerNachholbedarf besteht, bevor ein Platz auf den vorderen Rängen inReichweite kommt. Dabei sind die Unterschiede innerhalb der Brancheeher gering, sodass es hier eines kollektiven "Rucks" bedürfte. Füreinen großen Sprung nach vorn braucht es insbesondere eineprinzipielle strategische Positionierung als auch die Etablierungbestimmter, vom Kunden nachgefragter Standards wie eineOpen-Banking-Plattform und zusätzliche Services in der Peripherie."Dass sich gerade Deutschland als High-Tech-Land in punktodigitaler Reifegrad der Banken eher moderat präsentiert, liegtweniger an einer generellen Aversion von Banken und Kunden fürdigitale Lösungen und Angebote, sondern begründet sich eher imGegenteil: "Viele alltägliche Zahlungsprozesse funktionieren inDeutschland so gut, dass der Veränderungsdruck bisher gering war,insbesondere im direkten Vergleich mit z.B. Osteuropa", sagtHans-Jürgen Walter, Partner und EMEA Co-Lead Financial ServicesIndustry bei Deloitte.Deutschland nur auf Platz 24Platz 24 von 38 teilnehmenden Ländern aus Europa, dem Nahen Ostenund Afrika ist kein Ruhmesblatt für die deutsche Bankenlandschaft.Damit gilt Deutschland allenfalls als "Adopter", der sich näher anden "Latecomers" als an den "Champions" und "Smart Followers" bewegt.In der Spitzengruppe finden sich vor allem ost- und nordeuropäischeStaaten, aber auch Frankreich, die Schweiz und Südafrika, während dieSchlusslichter vielfach aus dem Nahen Osten stammen.Das Gute als Feind des Besseren?Die Gründe für die Position der deutschen Banken sind vielfältig:Zum einen sind die Deutschen generell eher vorsichtig, wenn es umdatenintensive Online-Anwendungen geht - was sich nicht zuletzt amhohen Stellenwert des Bargelds manifestiert. Zum anderen bestehen inDeutschland seit Jahrzehnten zahlreiche und gut funktionierendeZahlungssysteme, die den Kundenbedürfnissen und -gewohnheitenweitgehend entsprechen.Digitale Kontoeröffnung im FokusDas Spektrum digitaler Anwendungen ist breit gestreut und reichtvom allgemeinen Informationstransfer über das Tagesgeschäft bis hinzur digital gestützten Auflösung des Kundenverhältnisses. In allenDisziplinen erreichen die deutschen Banken - mit einigen Ausrutschernnach unten - Werte zwischen 20 und 50 Prozent. Gerade aber dievollständig digitale Kontoeröffnung und -schließung scheint besondersentwicklungsfähig, hier liegen die Scores deutlich unter dem Schnitt.Auch beim Tagesgeschäft und der allgemeinen Beendigung desKundenverhältnisses überschreiten sämtliche Score-Werte kaum dieEin-Drittel-Marke.Von Internet zu MobileIm Internet Banking scheinen die deutschen Banken weiterentwickeltals im Mobile-Bereich - der Schnitt des aktuellen Entwicklungsstandsliegt bei Mobile deutlich niedriger. Dabei legen dieKundenpräferenzen eigentlich ein anderes Ergebnis nahe: In nahezuallen Aspekten des Bankings wird der Mobile Channel vorgezogen. Aufder anderen Seite haben Datenschutz-Bedenken gerade im Hinblick aufApps eine bremsende Wirkung - anders als etwa in den skandinavischenLändern, die hier bereits über mehr Erfahrung verfügen."Wenn Deutschland die führenden Länder ein- oder sogar überholenmöchte, haben die Banken noch einige Arbeit vor sich. Das gilt vorallem für die Bereiche Open Banking, also einen in ein Ökosystemeingebundenen, plattformbasierten Ansatz mit Drittanbietern, und für'Beyond Banking'. 