Deutsche Banken im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / BearingPoint-Studie zeigt aktuelle Entwicklungen auf und gibt Handlungsempfehlungen zur Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die Bedeutung von Geldwäschebekämpfung für Finanzinstitute wächststetig, unter anderem forciert durch Terroranschläge oder auchEnthüllungen wie den Panama-Papers. So wurde innerhalb kürzester Zeitnach der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie im April 2018 die FünfteEU-Geldwäscherichtlinie verabschiedet, die unter anderem dieSorgfaltspflichten konkretisiert und erweitert. Binnen 18 Monatenmuss diese auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Im Zuge dieserVerabschiedungen wurde auch in Deutschland mit dem "GwG-Neu" einneues Geldwäschegesetz erlassen. Allerdings sind die erforderlichenAufwände für die Umsetzung des "GwG-Neu" für die beteiligtenInstitute umfangreich und betreffen inzwischen auch neueGeschäftsmodelle. Viele Banken befürchten zudem, dass sich das Risikofür Geldwäsche und Betrug durch die Digitalisierung erhöhen wird. Zudiesem Ergebnis kommt eine Studie der Management- undTechnologieberatung BearingPoint, die den Status Quo und dieaktuellen Entwicklungen der Bekämpfung von Geldwäsche,Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen aufzeigt.Vermeidung von Reputationsschäden und Verhinderung vonSanktionszahlungenDie Studie von BearingPoint, in der auch Trends in der angewandtenMarktpraxis analysiert und Handlungsempfehlungen abgegeben werden,wird seit 2005 regelmäßig durchgeführt. An der aktuellen Studie wareninsgesamt mehr als 100 Banken aus dem privaten,öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Bereich beteiligt,was sie zu einer der umfangreichsten Untersuchungen in Deutschlandmacht. Laut Studienergebnissen ist die Wertschätzung und Akzeptanzfür das Thema Geldwäschebekämpfung bei Geschäftsleitung undMitarbeitern der Banken seit 2012 deutlich gestiegen: Im Vergleichzur Vorgängerstudie messen mehr als doppelt so viele Befragte denThemen Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche- und BetrugsbekämpfungRelevanz bei.Als Hauptantriebsfaktoren zur Bekämpfung von Betrugsfällen undGeldwäsche nennen die Finanzinstitute die Vermeidung vonReputationsschäden sowie die Verhinderung von Bußgeldern undSanktionszahlungen. Diese können im Zuge des "GwG-Neu" mit bis zu 10Prozent des Jahresumsatzes erheblich sein. Bei Kunden mit einemerhöhten Geldwäscherisiko zeigen sich die Banken in Teilen jedochnachlässig: 25 Prozent beziehen den Bereich Geldwäschebekämpfung beider Votumsvergabe für Hochrisikokunden nur unzureichend oderteilweise gar nicht ein. Ähnlich wie 2012 schätzt auch in deraktuellen Untersuchung die Mehrheit (50-70 Prozent) der Teilnehmerdie erforderlichen Aufwände für die Umsetzung des "GwG-Neu" aufmittel bis hoch ein. Mittlerweile sehen auch 25 Prozent derTeilnehmer steigenden Mehraufwand bei neuen Geschäftsmodellen, sodassregulatorische Anforderungen eine zunehmend strategische Rollespielen."Banken müssen die Geldwäschebekämpfung weiterhin ernsthaftvorantreiben, damit sie sich selbst keinem erhöhten Risikoaussetzen", kommentiert Oliver Engelbrecht, Partner bei BearingPoint."Dabei ist es entscheidend, dass sich Mitarbeiter mit neuenTechnologien wie Data Analytics auseinandersetzen und über einbreites Wissen zu Produkten, Prozessen und IT-Systemen verfügen. Nurso können sie die Auswirkungen rechtlicher Anforderungen umfassendbeurteilen und Prozesse zur Geldwäschebekämpfung effizientimplementieren. Zudem sollte der Bereich Geldwäschebekämpfung beiHochrisikokunden stärker eingebunden werden."Begünstigt Digitalisierung Kapitalverbrechen?Die Studie untersuchte ebenfalls, wie sich die Digitalisierung aufCompliance-Prozesse in Unternehmen oder Banken auswirkt. Die digitaleTransformation wird sich in Zukunft insbesondere im Bereich derSorgfaltspflichten, Kundengewinnung oder auch bei automatisiertenRisikoanalysen zeigen. Weitere digitale Lösungen mit Potential zurVerbesserung der Geschäftsanbahnungsprozesse und zur Minderung vonBetrugsfällen sind neue Legitimationstechnologien wieVideo-Ident-Verfahren oder der Personalausweis mit e-Signatur. Diesewerden von 35 bzw. 42 Prozent der Banken zwar eher als Chance stattals Risiko wahrgenommen. Dennoch wird die Legitimation vor Ortweiterhin bevorzugt und von rund drei Viertel der befragtenTeilnehmer als risikoärmer eingeschätzt. Gleichzeitig sehen sich diemeisten Banken durch die Digitalisierung neuen Risiken ausgesetzt: Sorechnen 60 Prozent der Teilnehmer mit einer künftigen Erhöhung desGeldwäsche- und Betrugsrisikos. Beim digitalen Zahlungsverkehr imRahmen der EU-Zahlungsdienstrichtlinie (PSD 2) werden insbesonderedie Bereiche Datensicherheit und Betrugsbekämpfung als die größtenRisikobereiche eingeschätzt. Allerdings setzen sich nur knapp 35Prozent mit entsprechenden Maßnahmen konkret auseinander."Die Zahlen zeigen, dass die Finanzinstitute in neuen Technologieneine Gefahrenquelle für kriminelles Verhalten sehen. Man muss hierbeiaber auch in Betracht ziehen, dass Robotic-Technologien undkünstliche Intelligenz Banken enorm unterstützen können, potentielleRisiken besser einzuschätzen und Prozesse effizienter aufzusetzen.Durch die neuen Technologien können verdächtige Muster aufgedeckt undder Aufwand für komplexe Analysen und Überprüfungen erheblichreduziert werden. Kreditinstitute sollten sich also verstärkt mitneuen digitalen Lösungen auseinandersetzen und lernen, wieTechnologien wie KI und Blockchain bei der Prozessoptimierung undRisikoidentifizierung unterstützen können", so Oliver Engelbrecht.Betrugsfälle häufig durch Mitarbeiterhinweise aufgedecktLaut Studie bringen die deutschen Banken den neuenGesetzesinitiativen zwar immer mehr Wertschätzung entgegen, jedochgreifen Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung in weiten Teilen noch nicht.Über die Hälfte der befragten Banken gibt an, dass nur maximal 10Prozent der Verluste durch Systeme und Kontrollen durchPräventionsmaßnahmen vermieden werden können. Bei fast 50 Prozent derBetrugsfälle sind Mitarbeiter involviert, die Zahl ging jedoch imVergleich zu den vorangegangenen Studien um fast 20 Prozent zurück.Ein Großteil der Vergehen wird jedoch weiterhin erst nach Auftretendes Schadens identifiziert. In Fragen der Betrugsverhinderung hatsich herausgestellt, dass spezielle IT-Systeme und auch Mitarbeiterbei der Aufdeckung von Betrugsfälle am erfolgreichsten sind. Diemeisten Banken haben den nötigen Handlungsbedarf bereits erkannt: ImVergleich zu 2012 haben mittlerweile doppelt so viele Banken (72Prozent) Notfallkonzepte entwickelt, damit sie im Falle von größerenBetrugsfällen schnell reagieren können, um Reputationsrisiken zuminimieren.Über die StudieIm Rahmen der repräsentativen Umfrage haben über 100Kreditinstitute aus dem privaten, öffentlich-rechtlichen undgenossenschaftlichen Sektor teilgenommen, womit die aktuelleBearingPoint-Studie eine der größten Studien Deutschlands ist. DieUmfrage erfolgte auf Basis eines Online-Fragebogens zu aktuellenEntwicklungen im Bereich Geldwäschebekämpfung,Terrorismusfinanzierung, Betrugsbekämpfung und Digitalisierung inCompliance.Die Studie mit den Ergebnissen im Detail finden Sie hier:http://ots.de/8IfaylÜber BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions undVentures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den BereichenDigital Transformation, Regulatory Technology sowie AdvancedAnalytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung vonStart-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweitführenden Unternehmen und Organisationen. Das globaleBeratungs-Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiternunterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsammit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comGeschäftsbericht: http://ots.de/JrzTHSLinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: https://www.twitter.com/BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockManager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell