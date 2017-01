Deutsche Bank zeigt sich FAMILIENFREUNDLICH!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Banken genießen häufig den Ruf, nur am Profit interessiert zu sein und sich wenig um die Menschen zu scheren. Die Deutsche Bank arbeitet in Südkorea gerade daran, dieses Image zu ändern. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass frischgebackene Väter künftig 120 Tage Elternzeit in Anspruch nehmen können. Damit übertrifft die Deutsche Bank den gesetzlichen Mindestanspruch von 90 Tagen deutlich. Voraussetzung ist aber, dass die Väter die hauptsächlichen Versorger eines Kindes sind. Mütter hatten schon vorher Anspruch auf 120 Tage Auszeit bei der Deutschen Bank in Korea.

Flexible Lösungen sind möglich!

Mit der neuen Regelung ist das Geschlecht der Eltern bei der Elternzeit zweitrangig. Es ist auch möglich, 30 Tage Elternzeit in Anspruch zu nehmen, wenn der Partner in einem anderen Unternehmen seine 90 freien Tage hinter sich hat. Die Vorgaben gelten dabei nicht nur für Neugeborene, sondern auch für adoptierte Kinder, wenn diese jünger als sieben Jahre sind. Bessere Arbeitsbedingungen sind für die Deutsche Bank aber mehr als nur reine Imagepflege. Banken haben auch immer mehr mit neuen Eingestellten zu kämpfen, da sie spätestens seit der Finanzkrise längst nicht mehr die erste Wahl von hochqualifiziertem Personal sind.

