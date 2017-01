Deutsche Bank zahlt erneut MILLIONENVERGLEICH!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank kann in den USA erneut einen Rechtsstreit zu den Akten legen. Wieder einmal ist die Lösung dafür ein außergerichtlicher Vergleich, der sich in diesem Fall auf umgerechnet 91 Millionen Euro beläuft. Die Anschuldigungen drehten sich um Steuerbetrug. Mit gleich mehreren Scheinfirmen soll die Bank in der Vergangenheit versucht haben, Steuern in den USA zu vermeiden. Ein klares Schuldeingeständnis bleibt aber wie immer aus.

Noch viel Arbeit voraus!

Ein Rechtsstreit weniger ist immer eine gute Sache, gerade bei der Deutschen Bank erscheint es aber wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Noch immer stehen Hunderte, wenn nicht Tausende Verfahren aus. Größtes Sorgenkind sind dabei Anschuldigungen bezüglich der Geldwäsche in Russland. Wie hoch die Vergleichszahlungen und Strafzahlungen in allen Fällen ausfallen werden, ist weiterhin nicht abzusehen. Allerdings werden sich einige Fälle wohl noch Jahre hinziehen, sodass für den Moment die Liquidität der Deutschen Bank nicht bedroht sein sollte. Es ist aber unter Garantie nicht das letzte Mal, dass wir solche Nachrichten von Deutschlands größter Bank zu hören bekommen.

