Deutsche Bank wird von echten Schwergewichten attackiert!

am 2. Februar 2017 verkündet die Deutsche Bank die Zahlen für das letzte Geschäftsjahr. Damit hakt der Konzern endlich das Horrorjahr 2016 ab, das von milliardenschweren Klagen und dramatischen Kursabstürzen geprägt war. So lautete die Hoffnung der Aktionäre zumindest bis dato. Doch nun zeichnet sich in der USA neues Ungemach für die Deutsche Bank ab.

Schwergewichtige Gegner

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat ein US-Gericht der Klage von Blackrock und Pimco gegen den deutschen Bankenkonzern stattgegeben. Bei Pimco handelt es sich um eine US-amerikanische Tochter der Allianz, bei Blackrock um den weltweit größten Vermögensverwalter. Kurzum: Hier treten richtige Schwergewichte gegen die Deutsche Bank an.

Beide Fondsverwalter werfen dem Kreditinstitut vor, sie nur ungenügend über die Kreditausfallrisken von Hypothekendarlehen unterrichtet zu haben. Diese faulen Kreditpapiere hatten maßgeblich zur Finanzkrise 2008 beigetragen. Im konkreten Fall geht es um Papiere im Wert von 2,6 Mrd. Dollar.

In diesem Zusammenhang hatte sich die Deutsche Bank zum Jahresende mit dem US-Justizministerium auf eine Strafzahlung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar geeinigt. Doch den betroffenen Anlegern steht natürlich noch der Weg der zivilrechtlichen Klage offen. Und von diesem Recht machen nun Pimco und Blackrock Gebrauch. Vor einem US-Gericht sind zudem völlig andere Schadensersatzforderungen durchsetzbar als hierzulande. Es könnten also weitere hohen Kosten auf den Konzern zukommen.

Pikantes Detail

Ein Detail ist besonders pikant an diesem Fall: Blackrock hält derzeit 5 % der Anteile an der Deutschen Bank und ist damit der zweitgrößte Anteilseigner. Auch die Pimco-Mutter Allianz hat in den deutschen Bankenprimus investiert. Mit der Klage dürften sie dem Kurs der Aktie jedoch einen Bärendienst erweisen.

Blackrock und Pimco werfen der Deutschen Bank vor, „wesentliche Pflichten“ als Treuhänder von 62 Finanzvehikeln verletzt zu haben, die zwischen 2004 und 2008 gegründet wurden und zu komplexen Bonds ausgegeben wurden. Beiden Vermögensverwaltern sei dadurch „ein signifikanter finanzieller Schaden“ entstanden.

