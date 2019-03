Deutsche Bank: Das wird richtig wehtun!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Tarifverhandlungen für die rund 200.000 Angestellten bei privaten und öffentlichen Banken kommen nicht voran. Auch der zweite Verhandlungstag endete am Mittwoch ohne Ergebnis. Die Gewerkschaften Verdi und DBV fordern unter anderem eine Gehaltssteigerung von sechs Prozent für die nächsten zwölf Monate, die Arbeitgeber lehnen das grundheraus ab. So ist auch bei der Deutschen Bank weiter unklar, was sie ihren Mitarbeitern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.