Deutsche Bank will aus dem Derivate-Geschäft flüchten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen haben in der letzten Woche sicher die Anleger von der Deutschen Bank, denn die will aus dem Geschäft mit Derivaten möglichst sofort weitgehend aussteigen, da die Vorgaben verschärft wurden und man sich wohl nicht mit der Absicherung der dort angehäuften Risiken belasten will. Jetzt stellt sich die Frage, ob weiterhin die Luft angehalten werden muss oder ob hier bald wieder aufgeatmet werden kann.

Zum Hintergrund: Vor der Finanzkrise war das Geschäft mit Derivaten massiv gewachsen und während der weltweite Nominalwert im Jahr 2000 noch 95 Billionen US-Dollar betrug, waren es Ende 2010 bereits unglaubliche 601 Billionen Dollar. 2011 hatte die Deutsche Bank Derivate im Wert von 59,2 Billionen Euro im Portfolio und war weltweit mit annähernd 10 % aller Finanzprodukte dieser Art die Nummer 1. Doch während unter der Führung von Josef Ackermann und Anshu Jain das Investmentbanking noch in war, wirken sich nun die verschärften Regeln für europäische Banken schädlich aufs Geschäft aus. Im Derivatebuch der Deutschen Bank stehen 46 Billionen Euro. Und das ist laut Vorstandsmitglied Stuart Lewis in der „Zeit“ zu viel, da die Absicherung dieser Geschäfte Unmengen von Kapital bindet.

Zum Plan: Nun will man aus dem Handel mit den riskanten Finanzprodukten so schnell wie möglich aussteigen. Bleibt nur noch das Kunststück, einen oder mehrere Abnehmer zu finden. Denn wer will schon die Produkte samt den dazugehörigen Risiken übernehmen?

Ob es der Deutschen Bank gelingt, die unerwünschten Finanzprodukte erfolgreich abzustoßen steht derzeit noch in den Sternen. Es wird aber vermutlich länger dauern. Wir bleiben für Sie dran an der Sache.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse