Deutsche Bank: Das war schon mal gut – die Bullen wahren ihre Chance

Man mochte es nicht, das schwache Jahresergebnis der Deutsche Bank. Die Aktie (ISIN DE0005140008) rutschte daraufhin am Donnerstag kräftig ab. Aber nicht so weit, als dass der Aufwärtstrend gefährdet worden wäre. Es gelang sogar, sie vom Tagestief wegzuziehen und dadurch die 20-Tage-Linie knapp zu halten. Und heute wird es sogar besser, denn das kleine, heute zu verzeichnende Plus ist in Wirklichkeit ein großes. Grund:

Mehrere Analysten haben ihre Kursziele für die Aktie umgehend heruntergenommen. J.P. Morgan von 16 auf 15 mit neutraler Empfehlung, Citigroup von 17,50 auf 16 Euro mit der Einstufung „verkaufen“. Dass es trotz dieser ernüchternden „Inputs“ zu einer Gegenreaktion nach oben kommt zeigt, dass viele Marktteilnehmer weiter an die Aktie glauben und birgt die Chance, dass der Kurs den entscheidenden Leitstrahl des Aufwärtstrends, die September-Trendlinie bei aktuell 17,55 Euro, hält. Aber:

Auf sicherem Terrain ist der Kurs damit noch nicht. Das kurzfristige Ende des Abgabedrucks und eine tragfähige Basis, um die vorherigen Hochs bei knapp 20 Euro wieder zu erreichen bzw. zu überwinden, sind zweierlei. Das Marktumfeld wird ein entscheidendes Wort mitzureden haben – und da ist noch offen, ob DAX & Co. wirklich ein weiteres Mal um eine nennenswerte Korrektur herumkommen. Daher:

Diese kurzfristige Stabilisierung ist noch nicht überzeugend genug, um bereits jetzt wieder einzusteigen oder bestehende Positionen zu erweitern. Sie ist nur ein guter Grund, erst einmal am Ball zu bleiben. Einen Stoppkurs unter der Aufwärtstrendlinie, im Bereich um 17,40 Euro, sollte man aber beibehalten und, wenn er erreicht würde, auch konsequent umsetzen.