Deutsche Bank: Die verzweifelte Suche nach der Identität!

wie man es dreht und wendet – spätestens seit der Finanzkrise verlor die Deutsche Bank zunehmend an öffentlicher Anerkennung. Die Deutschbanker fütterten diese Tendenz im Laufe der letzten Jahre mit einer beachtlichen Menge an Skandalen, die das Vertrauen in das größte deutsche Geldhaus nachhaltig erschütterten. Verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist im Falle der Deutschen Bank sicherlich keine einfache Sache.

Ein neuer Slogan muss her

Um die neuausgerichtete Strategie des Unternehmens zu verfestigen und um die Zweifler zu besänftigen, versuchen die Verantwortlichen nun einen neuen Unternehmensslogan zu finden. Der derzeitige Werbespruch der Bank „Leistung aus Leidenschaft“ soll jedenfalls zu Grabe getragen werden. Dies kündigte Jürgen Fitschen bereits im Zuge der neuen Strategiepräsentation an. Der altgediente Werbeslogan ist ideentechnisch nach wie vor mit dem Ex-Konzernboss Josef Ackermann und den Skandalen jener Ära verbunden. Deshalb scheint es nicht verwunderlich, dass die Deutsche Bank nun auch mithilfe eines markanten Werbe-Claims den Neuanfang des Geldinstituts manifestieren will.

Die psychologische Schlagkraft

Sicherlich könnte man sich jetzt fragen: Ist ein neuer Werbespruch angesichts der sonstigen Probleme des Konzerns tatsächlich so ausschlaggebend? Natürlich löst ein solcher Slogan die Missstände nicht im Alleingang. Dennoch bieten einprägsame Losungen meiner Meinung nach eine erhebliche psychologische Schlagkraft, welche die wahrgenommene Identität eines Unternehmens nachhaltig bestimmen kann.

Spott im Netz

All das klingt zwar schön und gut. Doch die Probleme der Deutschen Bank sind so eklatant, dass es zweifelhaft bleibt, ob die PR-Initiative Früchte tragen wird. So wird im Netz bereits fleißig über das Vorhaben gespottet, indem hämische Verballhornungen das miserable Ansehen der Bank verdeutlichen. Manchmal bedarf es eben mehr als einen Satz, um das Vertrauen wiederzugewinnen.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

