Deutsche Bank versorgt ihren Ex-Boss mit neuem Job!

sie soll gemeinnützigen Zwecken dienen, indem Projekte in den Bereichen Musik, Soziales Bildung sowie Kunst gefördert werden. Im Mittelpunkt stehen junge, vielversprechende Talente, deren berufliche Perspektiven lanciert werden sollen. Gemeint ist die 2005 ins Leben gerufene Deutsche Bank Stiftung.

Jürgen Fitschen wird neuer Vorsitzender der DB-Stiftung

Wie die Deutsche Bank kürzlich mitteilte, hat Konzernboss John Cryan den ehemaligen Co-Vorstandsvorsitzenden des Geldinstituts Jürgen Fitschen nun zum Vorsitzenden der Deutsche Bank Stiftung ernannt.

Ein Geburtstagsgeschenk

Ein Geschenk seitens Cryan, denn Fitschen feierte am 1. September seinen 69. Geburtstag. Der Diplom-Kaufmann wird am 2. September die Nachfolge von Clemens Börsig antreten. Der ehemalige Finanzvorstand und Aufsichtsratsvorsitzender hatte die gemeinnützige Stiftung seit 2013 geleitet.



Cryan lobte den ehemaligen Co-Chef

DB-Chef John Cryan kommentierte: „Wir freuen uns, dass Jürgen Fitschen die Leitung der Deutsche Bank Stiftung übernimmt.“ Cryan fügte an: „Er hat sich in seiner Laufbahn nicht nur große Verdienste um unsere Bank erworben, sondern ist auch ihrem gesellschaftlichen Engagement besonders eng verbunden. Clemens Börsig danke ich im Namen des Vorstands für seinen großen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit der Stiftung in den vergangenen Jahren.“

Fitschen: der Berater

Fitschen und der Investmentbanker Anshu Jain bildeten seit 2012 das Führungsduo des Konzerns. Nachdem der Erfolg jedoch ausblieb, musste Jain 2015 seinen Posten an John Cryan abgeben. Fitschen selbst blieb noch bis Mai 2016 im Amt. Seit seinem Abgang bediente er die Bank mit Beratertätigkeiten.

