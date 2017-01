Deutsche Bank verschwendet keine Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

erst vor wenigen Tagen machte die Nachricht die Runde,wonach Peter Hazlewood seinen Posten als Chef der Geldwäschebekämpfung räumen wird. Heute schon kann sein Nachfolger präsentiert werden. Dabei handelt es sich um Philippe Vollot, der bereits seit 13 Jahren im Dienst der Deutschen Bank steht. Aktuell ist er noch als Chef für Regulation, Compliance und Anti-Financial Crime tätig. In der Vergangenheit kam er auch schon bei der französischen Finanzaufsichtsbehörde zum Einsatz. Die nötige Expertise für den Posten ist also ohne Frage vorhanden.

Unklarheit über Führungswechsel!

Weiterhin ungeklärt ist, warum Hazlewood seinen Posten räumen muss. Das Manager Magazin berichtete von „atmosphärischen Störungen“. Anscheinend forderte der Brite ein selbstbewussteres Auftreten der Regelwächter der Bank. Es ist aber noch nicht zwingend der endgültige Abschied. Einige Quellen berichten, dass Hazlewood in Zukunft an anderer Position innerhalb der Deutschen Bank tätig werden könnte. Keine Änderung gibt es bei den Zuständigkeiten. So wird auch der neue Chef der Geldwäschebekämpfung weiterhin an die Regulierungschefin Sylvie Matherat berichten, die gleichzeitig im Vorstand der Bank vertreten ist. Ob sich aus den Personaländerungen jetzt nennenswerte Unterschiede ergeben oder nicht, bleibt abzuwarten.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

