Deutsche Bank: Ein verflixtes Jahr?!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Deutschen Bank, denn hier freut man sich enorm, dass man das schwierige Jahr 2016 halbwegs unbeschadet überstanden hat. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Besser ein Ende mit Schrecken! Das letzte Jahr war für die Deutsche Bank sehr wohl schrecklich, hat jedoch endlich ein Ende gefunden. Schlimm war es als der Dax den schlechtesten Jahresstart seiner Geschichte auf das Börsenparkett legte. Doch im Moment besteht kein Anlass für die Aktionäre, besorgt zu sein, denn die Bankaktien haben sich regelrecht emporgeschwungen, gerade beim Titel der Deutschen Bank. Hier will man die historischen Tiefs von vergangenem Herbst vergessen und mittlerweile stehen wieder Gewinne von mehr als 50 Prozent an.

Schon wieder dunkle Wolken! Am Wochenende hat die „Bild am Sonntag“ jedoch mit der Meldung geschockt, dass die US-Kanzlei Hausfeld eine Klage gegen die beiden größten deutschen Banken – die Deutsche Bank und die Commerzbank — wegen verbotener Preisabsprachen anstrengen werde. Konkret geht es um die Gebühren für das Abheben von Bargeld.

Prompt starteten die Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank etwas schwächer in die neue Woche. Hat die Deutsche Bank hier etwa schon wieder Dreck am Stecken? Wir bleiben für Sie am Ball.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse