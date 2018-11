Deutsche Bank und Commerzbank sehen sich solide aufgestellt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht sich trotz ihres vergleichsweise schlechten Abschneidens beim Krisentest der europäischen Bankenaufseher gut aufgestellt.



"Unser Risikoprofil ist absolut solide, aber wir sind noch nicht profitabel genug. Genau daran arbeiten wir jetzt", bekräftigte Finanzvorstand James von Moltke in einer Mitteilung am Freitagabend. "Wir haben die erforderliche Liquidität und das Kapital, um profitabel zu wachsen." Der Dax -Konzern will nach drei Verlustjahren in Folge im Gesamtjahr 2018 wieder schwarze Zahlen schreiben.

Im hypothetischen Krisenszenario des Stresstests würde die harte Kernkapitalquote des größten deutschen Geldhauses von etwa 14 Prozent Ende 2017 auf 8,1 Prozent Ende 2020 sinken. Im Stresstest 2016 hatte die Deutsche Bank einen Wert von 7,8 Prozent erreicht.