Deutsche Bank und Commerzbank beteiligen sich am Berliner Immobilien-Startup vermietet.de

Berlin (ots) - 19. April 2018 - Die Deutsche Bank und dieCommerzbank steigen bei dem Berliner Immobilien-Startup vermietet.deein. Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins 'Capital' ist dasEngagement der beiden Finanzinstitute Teil der drittenFinanzierungsrunde für die Plattform, in die zuvor bereits derVersicherer Axa und Axel Springer Digital Ventures investiert hatten.Jannes Fischer, Gründer und CEO von vermietet.de, sagte, seinUnternehmen wolle auch "vom Know-how im Bereich Finanzierungprofitieren". Insgesamt erhält das im Frühjahr 2017 gestarteteUnternehmen mit der neuen Runde über vier Millionen Euro anFinanzmitteln. Fischer hatte vor der Gründung des Startups inverschiedenen Funktionen bei dem Beteiligungsunternehmen RocketInternet gearbeitet.Für die beiden deutschen Banken ist die Investition Teil desVersuchs, ihr digitales Geschäft auszubauen und der Konkurrenz durchFintechs vorzubeugen. Dabei stoßen die Institute auch in Bereichevor, die über ihr Kerngeschäft hinausgehen. Vermietet.de ist einePlattform für private Hauseigentümer, die eine billigere undautomatisierte Alternative zur klassischen Hausverwaltung anbietenwill. Dazu gehört es auch, die Mieteingänge zu kontrollieren und dieNebenkosten zu berechnen. Nach eigenen Angaben werden derzeit mehrals 80.000 Wohnungen über die Plattform verwaltet. WichtigsteZielgruppe sind Hauserben und private Immobilienbesitzer, die ihreWohnungen nur im Nebenerwerb vermieten.Mittelfristig soll die Plattform nicht nur von Immobilienbesitzerngenutzt werden, sondern auch Mietern sowie Handwerkern oderReinigungsdiensten zur Verfügung stehen, die darauf ihre Diensteanbieten können.Die Deutsche Bank beteiligt sich an dem Startup über denWagniskapitalfonds ihrer Privatkunden-Sparte. Die Commerzbank nutztdafür den Main Incubator, ein Investment-Vehikel fürDigitalunternehmen in der Frühphase. Beide Institute erhoffen sichvon Kooperationen dieser Art auch Zugang zu Kreditkunden, die sonstzu anderen Anbietern abwandern könnten. "Das Geschäftsmodell vonvermietet.de hat uns überzeugt und passt hervorragend zu unsererPlattform-Strategie", sagte Markus Pertlwieser, Digitalchef fürPrivat- und Firmenkunden der Deutschen Bank gegenüber 'Capital'. DasInstitut ist mit Einheiten wie der Digitalfabrik in Frankfurt und demInnovation Lab in Berlin schon seit längerem auf der Suche nachStartups, mit denen sich das traditionelle Geschäft ergänzen lässt.Gleiches gilt für den Digital Campus der Commerzbank. Allerdings istdas Neugeschäft in diesem Bereich bisher überschaubar.Pressekontakt:Nils Kreimeier, Redaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5144, E-Mail: kreimeier.nils@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell