Deutsche Bank und Commerzbank: Schwächesignale in Sicht!

in der letzten Woche gerieten die Aktienkurse aus dem EU-Bankensektor plötzlich unter Druck, darunter auch Deutsche Bank und Commerzbank. Was sagt die markttechnische Analyse? Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Ungleiche Erholungsphase : Während sich die Commerzbank-Aktie schon seit August 2016 in einer Erholungsphase befindet, konnte die Deutsche-Bank-Aktie erst in der zweiten Septemberhälfte ihr Erholungs-Reversal hingelegen. Die Aufwertung der Commerzbank-Aktie lag in etwa bei 54 %, die der Deutschen Bank bei knapp 82 %.

: Während sich die Commerzbank-Aktie schon seit August 2016 in einer Erholungsphase befindet, konnte die Deutsche-Bank-Aktie erst in der zweiten Septemberhälfte ihr Erholungs-Reversal hingelegen. Die Aufwertung der Commerzbank-Aktie lag in etwa bei 54 %, die der Deutschen Bank bei knapp 82 %. Widerstand überwunden : Zudem konnte die Deutsche-Bank-Aktie ihren ersten kurzfristigen Widerstand überwinden und ist seitdem um 28,64 % aufgewertet. Der Widerstand verlief bei etwa 14,00 Euro.

: Zudem konnte die Deutsche-Bank-Aktie ihren ersten kurzfristigen Widerstand überwinden und ist seitdem um 28,64 % aufgewertet. Der Widerstand verlief bei etwa 14,00 Euro. Schwächesignale in Sicht : Der Commerzbank-Kurs hat eine wichtige Trendlinie bei ca. 7,00 Euro je Aktie überwinden können. Doch nun stellt sich die Frage, wie geht es hier weiter? Noch ab dem Ausbruchsniveau war die Aktie um ca. 12 % angestiegen, doch zu Beginn der letzten Woche zeigen sich dann Schwächesignale. Die Aktie gehörte sogar zu den schwächsten Werten im DAX.

: Der Commerzbank-Kurs hat eine wichtige Trendlinie bei ca. 7,00 Euro je Aktie überwinden können. Doch nun stellt sich die Frage, wie geht es hier weiter? Noch ab dem Ausbruchsniveau war die Aktie um ca. 12 % angestiegen, doch zu Beginn der letzten Woche zeigen sich dann Schwächesignale. Die Aktie gehörte sogar zu den schwächsten Werten im DAX. Korrekturen erwartet : Erste Korrekturen könnten innerhalb des noch andauernden Erholungstrends nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Luft wird markttechnisch langsam dünner. Würde die Aktie einbrechen, dann könnte gar die zuvor überwundene Trendlinie als technische Unterstützung angesteuert werden, die derzeit bei etwa 6,50 Euro je Aktie liegt. Bleibt die Aktie darüber, ist mit weiterer Stabilität zu rechnen. Doch wenn sie weiter einbricht, wäre der Erholungstrend markttechnisch beendet. Nach oben stellen jeweils der 100-Wochendurchschnitt bei 8,80 Euro, sowie der 200-Wochendurchschnitt bei 9,72 Euro relevante Widerstände dar.

: Erste Korrekturen könnten innerhalb des noch andauernden Erholungstrends nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Luft wird markttechnisch langsam dünner. Würde die Aktie einbrechen, dann könnte gar die zuvor überwundene Trendlinie als technische Unterstützung angesteuert werden, die derzeit bei etwa 6,50 Euro je Aktie liegt. Bleibt die Aktie darüber, ist mit weiterer Stabilität zu rechnen. Doch wenn sie weiter einbricht, wäre der Erholungstrend markttechnisch beendet. Nach oben stellen jeweils der 100-Wochendurchschnitt bei 8,80 Euro, sowie der 200-Wochendurchschnitt bei 9,72 Euro relevante Widerstände dar. Kurswert von Erwartungen getrieben : Die Aufwertung der Aktie der Deutschen Bank vollzog sich in Erwartung an höhere Zinsen in den USA sowie positive Impulse seitens des neuen US-Präsidenten Trump. Doch in den nächsten Wochen und Monaten wird die Realität zeigen, ob diese Erwartungen angebracht waren. Daher agieren nun die Anleger entsprechend vorsichtiger.

: Die Aufwertung der Aktie der Deutschen Bank vollzog sich in Erwartung an höhere Zinsen in den USA sowie positive Impulse seitens des neuen US-Präsidenten Trump. Doch in den nächsten Wochen und Monaten wird die Realität zeigen, ob diese Erwartungen angebracht waren. Daher agieren nun die Anleger entsprechend vorsichtiger. EU-Bankensektor schwächelt: In den letzten Monaten gehörte der EU-Bankensektor zu den Gewinnern an den Börsenmärkten. Doch letzte Woche drehte plötzlich die Stimmung und der Bankenbereich fand sich im hinteren Feld wieder. Auch diese Stimmungsänderung belastet derzeit die Kurse von Deutscher Bank und Commerzbank.

