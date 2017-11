Deutsche Bank und Bitcoin Group: Mahnende Worte aus Frankfurt!

Liebe Leser,

unsicher und gefährlich, gleichzeitig lukrativ sowie zukunftsweisend: Die Meinungen über die Digitalwährung Bitcoin könnten gegensätzlicher kaum sein.

Deutsche Bank warnt vorm Bitcoin

Nun äußerte sich auch die Deutsche Bank zum Digitalgeld und gab eine deutliche Warnung heraus. Das größte deutsche Geldhaus rät Anlegern, die Finger vom Bitcoin zu lassen, da dessen Schwankung zu groß und der Markt noch völlig unreguliert sei. Dass Investoren dennoch Interesse an der Digitalwährung zeigen, verblüffe die Experten des Geldinstituts. So auch Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, welcher den Aufschwung des Digitalgelds als puren Hype bewertet.

Warnungen auch von anderen Stellen

Mit der Warnung vor Kryptowährungen folgt die Frankfurter Bank zahlreichen weiteren Geldinstituten und Aufsichtsbehörden wie der BaFin, die bereits Anfang November von einem Bitcoin-Engagement abgeraten hatte. Dennoch wolle man die Währung weiterhin genau begutachten, so Stephan weiter.

Bitcoin weiterhin auf Rekordjagd

Trotz aller Kritik: Der Bitcoin ist nach wie vor auf Rekordjagd. So lag der Kurs am Donnerstagmorgen bei über 8.100 Dollar. Das Problem bleibt aber gleich und verdeutlicht die Befürchtungen. Nachdem am Dienstag ein Hackerangriff auf den Konkurrenten Tether bekannt wurde, rutschte auch der Kurs des Bitcoins innerhalb kürzester Zeit deutlich nach unten. Symptomatisch: Die anschließende Kurserholung trat allerdings ebenso schnell ein wie der zuvor erlittene Verlust.

Bitcoin-Future soll Schwankungsanfälligkeit eindämmen

Ein Hoffnungsschimmer ist allerdings in Sicht: Laut Meldungen will die Terminbörse CME in Chicago bis Ende des Jahres einen Future-Kontrakt in Bezug auf den Bitcoin etablieren. Damit könne die Schwankungsanfälligkeit des Digitalgeldes laut Marktbeobachtern eingedämmt werden.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.