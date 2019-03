Deutsche Bank sucht nach Informationslecks innerhalb des eigenen Aufsichtsrats

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Hamburg (ots) - Die Deutsche Bank hat nach Information von NDR,WDR und Süddeutscher Zeitung Ermittlungen aufgenommen, umInformationslecks innerhalb des eigenen Aufsichtsrats ausfindig zumachen. Ein Sprecher der Bank bestätigte, dass es die Untersuchungengäbe. Zu den Details wollte sich die Bank nicht äußern.Mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, dass für dieUntersuchung auch eine externe Beratungsfirma engagiert worden sei.Diese habe verdächtige Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiterbeziehungsweise Mitglieder des Aufsichtsrats zu Befragungen geladen.Hintergrund sollen unter anderem Vorfälle gewesen sein, bei denenInformationen aus dem Aufsichtsrat direkt an Medien weitergegebenworden waren. Dabei ging es um die Personalie von Christian Sewing,Nachfolger des vor knapp einem Jahr abgelösten VorstandsvorsitzendenJohn Cryan.Auf Anfrage wollte sich die Bank dazu konkret nicht äußern. EinSprecher sagte: "Die Arbeiten eines Aufsichtsrats unterliegen derstrafrechtlich geschützten Vertraulichkeit. Der Aufsichtsrat derDeutschen Bank hat deshalb einstimmig eine Untersuchung in die Wegegeleitet, wie diese künftig am besten sichergestellt werden kann."Dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank gehören 20 Mitglieder an. DemGremium sitzt Paul Achleitner vor, ehemals Vorstand der Allianz AG.Er hatte bereits bei der Hauptversammlung im Mai vergangenen Jahresangebliche Durchstechereien seiner Kolleginnen und Kollegenkritisiert. Kurz vorher hatte die Bank mitgeteilt, dass Sewing Cryanan der Spitze des Deutsche-Bank-Vorstands ablösen werde. DieBekanntgabe sei auf öffentlichen Druck hin früher als geplanterfolgt, sagte Achleitner damals: "Wie Sie alle verfolgt haben, gabes im Zusammenhang mit der Neubestellung der Position desVorstandsvorsitzenden eine Reihe von Indiskretionen. Zu Recht siehtdas deutsche Aktienrecht die unbefugte Weitergabe derartigerInformationen als strafbare Pflichtverletzung." Die Bank werde daherStrafanzeige gegen Unbekannt stellen, so Achleitner damals.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bentsi.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell