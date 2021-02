Deutsche Bank strebt auch 2021 Gewinn an

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank will nach ihrem ersten Jahresgewinn seit 2014 auch im laufenden Jahr schwarze Zahlen schreiben.



"Wir streben natürlich für 2021 einen Gewinn an", sagte Vorstandschef Christian Sewing am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Journalisten. Schließlich arbeite das Institut darauf hin, im Jahr 2022 nach Steuern eine Rendite von acht Prozent auf das materielle Eigenkapital zu erzielen. "Das bedeutet natürlich, dass wir auch 2021 profitabel sein wollen."

Für das vergangene Jahr wies die Deutsche Bank einen Überschuss von 624 Millionen Euro aus. Davon müssen unter anderem noch Zinszahlungen an die Inhaber bestimmter Anleihen abgezogen werden, so dass auf die Aktionäre des Dax-Konzerns 113 Millionen Euro Gewinn entfallen./stw/ben/fba