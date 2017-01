Deutsche Bank: steht jetzt ein Wechsel der Strategie ins Haus?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

um die Rückkehr zu mehr Profitabilität und geringeren Kosten zu schaffen, hat die Deutsche Bank bereits unter der Führung des Ex-Vorstandschefs Anshu Jain die sogenannte „Strategie 2020“ ins Leben gerufen. Jains Nachfolger, der jetzt amtierende Brite John Cryan, hat an diesem Plan festgehalten. Kritiker werfen ihm jedoch vor, dass die bislang erzielten Erfolge ziemlich übersichtlich sind und auf die Dauer nicht ausreichen werden. Der Finanzchef der Bank, Marcus Schenk, kennt diese Vorwürfe und hat daher am vergangenen Freitag angekündigt, dass bald ein Strategiewechsel bei Deutschlands größtem Geldinstitut ins Haus steht. Offenbar will man sich verstärkt auf den Heimatmarkt sowie das Geschäft mit Firmenkunden konzentrieren.

Jahreszahlen am 2. Februar

Als Schwachpunkt der Deutschen Bank gilt u. a. die niedrige Kernkapitalquote, die insbesondere den Vergleich mit der internationalen Konkurrenz nicht standhält. Da sich womöglich die regulatorischen Vorschriften demnächst eher noch verschärfen werden, macht dies die Verbesserung dieser Kennziffer nur um so schwieriger. Am 2. Februar wird die Deutsche Bank ihre Jahreszahlen aus 2016 veröffentlichen. Laut Meinung zahlreicher Experten wäre es keine Überraschung, wenn man abermals in den roten Zahlen landen würde. Zuletzt hatte der Hypothekenvergleich in den USA mit einer Vergleichszahlung von 7 Milliarden Dollar zu Buche gestanden.

