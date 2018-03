Deutsche Bank: Das sollten Sie unbedingt wissen…!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zuletzt an den Börsen für Aufregung gesorgt. Der Wert ist in einem klaren charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch deutete sich zumindest eine Bodenbildung an, die zu Kursgewinnen von 20 % oder mehr führen könnte. Dies jedenfalls halten Charttechniker nicht für ausgeschlossen. Nur: Hält der Boden jetzt? Am Dienstag sah es zunächst danach aus. Der Wert verteidigte die Untergrenze ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.