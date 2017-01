Deutsche Bank: Das sind die Mindestkapitalanforderungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

das ging im Trubel um Silvester beinahe etwas unter: Die Deutsche Bank hat mitgeteilt, dass ihr von der Europäischen Zentralbank (EZB) die neuen Mindestkapitalanforderungen für 2017 mitgeteilt worden sind. Demnach muss die Deutsche Bank seit Jahresbeginn auf der Ebene des Gesamtkonzerns eine CET 1-Kapitalquote von mindestens 9,51% erreichen. Das mag auf den ersten Blick hoch klingen – doch es ist eine Erleichterung gegenüber den Anforderungen, die die EZB bereits 2016 gestellt hatte, denn diese lagen bei einer CET 1-Kapitalquote von 10,76%. Mithin bedeutet der neue Wert eine Erleichterung von 1,25 Prozentpunkten für die Deutsche Bank.

Deutsche Bank: Die neuen Vorgaben werden derzeit erfüllt

Neben der CET 1-Kapitalquote gab es von der EZB auch neue Vorgaben für die Mindestwerte in Bezug auf die Tier 1-Kapitalquote und die Gesamtkapitalquote. Die neuen Mindestwerte betragen demnach 11,01% (Tier 1-Kapitalquote) und 13,01% (Gesamtkapitalquote). Um das einzuordnen: Die Deutsche Bank hatte per 30.9.2016 laut eigenen Angaben diese Quoten locker erreicht, da sie per diesem Stichtag 12,58% CET 1-Kapitalquote, 14,47% Tier 1-Kapitalquote und 16,15% Gesamtkapitalquote vorweisen konnte, basierend auf den Übergangsregeln.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

