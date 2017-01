Deutsche Bank sieht keine GEFAHR für London!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

es sieht danach aus, als würden wir in den nächsten Jahren einen harten Brexit erleben. Das führt zu allerlei Spekulationen, nach denen London seinen derzeitigen Status als europäische Finanzhauptstadt verlieren könnte. Ohne Zugang zum Binnenmarkt könnten Banken von dort keine Produkte mehr an die verbleibenden 27 EU-Staaten verkaufen. Die Deutsche Bank aber sieht die Angelegenheit eher gelassen und rechnet auch in Zukunft damit, dass London wichtigster Finanzstandort in Europa bleibt.

London lässt sich nicht nachbilden!

Marcus Schenck als Finanzchef der Deutschen Bank hält es für naiv zu glauben, dass irgendeine andere Stadt London von heute auf morgen als Finanzplatz ablösen könne. Es sei dort über 30 Jahre ein eigener Mikrokosmos entstanden, der nicht einfach nachzubilden sei. Auch wenn Frankfurt wohl von den Entwicklungen profitieren wird, so wird sich die Metropole am Main laut der Deutschen Bank wohl nicht zum neuen London verwandeln. Ohnehin sieht Schenck auch für Berlin gute Voraussetzungen für einen guten Finanzplatz, da die Stadt hochattraktiv für junge Talente sei. Wie genau sich die Verhältnisse nach dem Brexit wandeln, wird letztlich aber erst die Zeit zeigen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

