Deutsche Bank: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Peter Niedermeyer berichtet, dass es bei der Deutschen Bank derzeit gut aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Im November gab es glänzende Nachrichten für die Deutsche Bank-Aktie – ging es doch von rund 14 auf gut 16 Euro gen Norden. Die Jahresperformance der Deutsche Bank Aktie konnte so auf aktuell über 20% verbessert werden – glücklicherweise, denn zuvor war die Deutsche Bank-Aktie ein Underperformer im DAX gewesen.

Der Plan! Zwar gibt es keine wirklichen neuen Nachrichten von der Deutschen Bank, doch die Bank hat wohl gemeinsam mit IBM und anderen Unternehmen eine neue Machbarkeitsstudie erstellt. Hier gehe es um eine neue, Blockchain-basierte Plattform, die für die Überprüfung von Kunden genutzt werden könne.

Der Ausblick! Da sich unter anderem auch die HSBC an der Initiative beteiligt, könnte es für die Finanzinstitute wie die Deutsche Bank durchaus nützlich sein. Ob allerdings der Aktienkurs entsprechend reagiert, das bleibt fraglich.

Was wird bei der Deutschen Bank weiter geschehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.