Deutsche Bank: schon wieder eine MILLIARDENKLAGE!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

gerade erst hat die Deutsche Bank sich mit den US-Behörden auf eine Rekordstrafe von 7,2 Milliardne USD geeinigt, da steht schon die nächste Riesenklage ins Haus. In den USA haben laut Informationen des Manager Magazins jüdische Wohlfahrtsorganisationen Anspruch auf das Erbe der Unternehmerfamilie Wertheim aus Frankfurt erhoben. Sie plädieren auf eine Rückerstattung von rund 3 Milliarden USD sowie der Herausgabe von Kontodaten. Noch muss der District Court die Klage zulassen. Passiert dies, könnte es ungemütlich für die Deutsche Bank werden, da die Gerichte in den USA als äußerst klägerfreundlich gelten.

Deutsche Bank weht sich gegen Vorwürfe!

Es handelt sich um einen durchaus komplexen Fall, der sich auf den ersten Blick kaum richtig einschätzen lässt. Allem Anschein nach war das Vermögen der Wertheim-Familie zuletzt in den Händen eines ehemaligen Angestellten der Deutschen Bank. Das zumindest behauptet der deutsche Geschäftsmann Tim Fuhr. Das Geld soll dann nach Genf verschoben worden sein, ab hier verliert sich bisher jegliche weitere Spur. Die Deutsche Bank hat in einem knappen Statement bereits verlauten lassen, dass sie sich keiner Schuld bewusst sei. Alle Ansprüche werden zurückgewiesen, die Klage als unberechtigt bezeichnet.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse