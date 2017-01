Deutsche Bank schlägt sich im internationalen Vergleich wacker! Die Wochenübersicht

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

in der letzten Woche beschäftigten sich die Kommentare zur Deutschen Bank verstärkt mit der Rolle des Bankhauses im internationalen Wertpapierhandel sowie der Kursentwicklung der Aktie. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

Aktienhandel : Viele europäische Investmentbanken verlieren derzeit im Wertpapierhandel deutlich an Boden gegenüber der US-Konkurrenz. Der einzige Lichtblick aus europäischer Sicht ist die Deutsche Bank. Sie hat in den vergangenen sechs Jahren ihre Marktposition im Aktienhandel verbessern können und rückte weltweit auf den vierten Platz hinter Morgan Stanley, Goldman Sachs und JP Morgan vor.

: Viele europäische Investmentbanken verlieren derzeit im Wertpapierhandel deutlich an Boden gegenüber der US-Konkurrenz. Der einzige Lichtblick aus europäischer Sicht ist die Deutsche Bank. Sie hat in den vergangenen sechs Jahren ihre Marktposition im Aktienhandel verbessern können und rückte weltweit auf den vierten Platz hinter Morgan Stanley, Goldman Sachs und JP Morgan vor. Fest verzinsliche Wertpapiere : Die Deutsche Bank kann dabei ihren Marktanteil auch beim Handel mit fest verzinslichen Wertpapieren verteidigen, bei dem JP Morgan und Citigroup das Feld anführen.

: Die Deutsche Bank kann dabei ihren Marktanteil auch beim Handel mit fest verzinslichen Wertpapieren verteidigen, bei dem JP Morgan und Citigroup das Feld anführen. Kursentwicklung: Schon seit Mitte Dezember ist die Deutsche Bank-Aktie in einer seitlichen Konsolidierungsformation. Im Gegensatz zum Rivalen Commerzbank scheint die Luft ein wenig raus zu sein. Die Analysten zeigen sich mehrheitlich skeptisch. So lobten die US-Investmentbank Morgan Stanley und die Commerzbank zwar die jüngste Einigung im Streit um Hypothekengeschäfte in den USA. Doch mit dem Vergleich sind auch hohe Kosten und ungewisse Geschäftsperspektiven verbunden.

Kann der Aktienkurs dennoch wieder an Fahrt aufnehmen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

