Deutsche Bank sagt der Geldwäsche den Kampf an!

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Deutschen Bank, denn nach nur sechs Monaten gibt der Chef-Ermittler gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität bei der Deutschen Bank seinen Posten auf. Um sich von den kriminellen Aktivitäten ausreichend schützen zu können, muss der Kampf gegen Geldwäsche aber ungebrochen fortgesetzt werden. Hatten diesbezügliche Probleme doch erst in Russland zu großen Problemen geführt. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse diesbezüglich bewegt haben waren folgende:

Zügiger Ersatz gesucht! Schon bald wird John Hazlewood den Weg für einen Nachfolger freimachen, so dass die Deutsche Bank jetzt schnellstens Ersatz benötigt, um künftig Betrügereien in den eigenen Reihen verhindern zu können, denn die Geldwäsche belastet die Deutsche Bank weiterhin und spätestens seit der milliardenschweren Geldwäsche in Russland muss die Deutsche Bank das Thema sehr ernst nehmen.

Lernen auf die harte Tour! Die Vorwürfe aus Russland sind noch immer aktuell und sind eine der größten Altlasten. Direkt als Reaktion auf die Vorgänge hatte die Deutsche Bank im Jahr 2015 bereits mehrere Mitarbeiter entlassen und einen schrittweisen Rückzug aus dem russischen Markt veranlasst. Es ist jedoch gut möglich, dass hier bald die nächste Milliardenstrafe bevorsteht.

Werden der Deutschen Bank die Vorkommnisse in Russland noch bitter aufstoßen? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

