Deutsche Bank: Das reizt nicht zu Käufen der Aktie!

Nun notierte die Aktie der Deutschen Bank bereits einige Tage unter der 10-Euro-Marke ? das Thema ?schneller Rebound? zurück in zweistellige Kursregionen hat sich damit also offensichtlich erledigt. Das schließt natürlich nicht aus, dass es später nochmal zurück in zweistellige Kursregionen gehen wird, doch es könnte sein, dass dazu positive Impulse von der Nachrichtenseite her notwendig sind. Und die fehlen derzeit. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.