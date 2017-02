Deutsche Bank pokert weiter um Postbank-Verkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der angekündigte Verkauf der Postbank durch die Deutsche Bank könnte in diesem Jahr über die Bühne gehen.



"Wir gehen schon davon aus, dass sich die Postbank selber 2017 in eine Position bringt, die deutlich attraktiver ist und dann wird man entscheiden können", sagte Finanzchef Marcus Schenck am Donnerstag in Frankfurt. Dazu brauche die Postbank aber eine hinreichende Eigenständigkeit. "Da sind wir noch nicht."

Der Konzern hatte 2015 angekündigt, sich von der erst vor wenigen Jahren voll übernommenen Postbank wieder trennen zu wollen. Von einem Verkauf verspricht sich die Deutsche Bank eine deutliche Verbesserung ihrer Kapitalquoten. Schenck sieht auch keinen hohen Abschreibungsbedarf - dann sei ein Verkauf ja nicht sinnvoll.

Da Käufer für die Postbank angesichts schwacher Ertragsaussichten infolge der Niedrigzinsen derzeit nicht Schlange stehen, machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach die Deutsche Bank bereits Alternativen zu einer Trennung auslote. So wurde etwa darüber spekuliert, dass der Konzern die Tochter nun doch voll in die eigene Privatkundensparte integrieren könnte./das/ben/stb