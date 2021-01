Deutsche Bank mit ordentlich Feuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank springt heute regelrecht nach oben. Die Aktie schießt nämlich um rund vier Prozent nach oben. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn Deutsche Bank kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 9,75 EUR ausgelotet. Bei Deutsche Bank ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.