Deutsche Bank: Die neue Bescheidenheit!

Die Deutsche Bank will ihren globalen Anspruch nicht verlieren, gleichzeitig aber mehr Bescheidenheit forcieren: Dies kündigte Konzernchef Christian Sewing im Rahmen der kürzlich erfolgten Handelsblatt-Tagung „Bankengipfel“ an.

Demnach stehe der „globale Anspruch […] unter meiner Führung nicht zur Debatte“, betonte der Manager am Mittwoch. So sei es aufgrund der unzähligen politischen Konfliktsituationen in aller Welt unabdingbar, dass das Geldhaus seine Kunden bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.