Deutsche Bank: Ein mehr als versöhnliches Jahresende!

für die Deutsche Bank geht dieses Jahr sehr versöhnlich zu Ende. Die Aktie befindet sich seit Anfang Oktober in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Zudem konnte über Weihnachten nach langen und intensiven Verhandlungen mit dem US-Hypothekenstreit die größte Rechtsangelegenheit beigelegt werden. Insgesamt muss Deutschlands größtes Geldhaus statt der ursprünglich geforderten 14 Mrd. Dollar 7,2 Mrd. Dollar berappen, von denen 3,1 Mrd. Dollar als „Zivilbuße“ sofort fällig werden und 4,1 Mrd. Dollar in den kommenden Jahren im Bereich „Consumer Relief“ fließen sollen. Hierdurch sollen US-Kunden entlastet werden, beispielsweise in Form von Darlehenserleichterungen. Eine weitere positive Nachricht ereilte die Deutsche Bank in diesen Tagen vonseiten der EZB. Denn die harte Kernkapitalquote, die das Institut vorweisen muss, sinkt im kommenden Jahr von 10,76 auf 9,51 Prozent. Ende September belief sich die Kapitaldecke bereits auf 12,58 Prozent.

Keine Abwertung der Bonität in Sicht

Die Ratingagentur Moody’s hat die jüngsten Entwicklungen ebenfalls wohlwollend zur Kenntnis genommen. Daher wurde die Einstufung bei Baa2 belassen und der Ausblick stabil gehalten. Durch die Einigung im US-Hypothekenstreit entledige sich die Bank einer ihrer größten bilanziellen Risiken und könne sich nun stärker auf den Konzernumbau konzentrieren, hieß es. Um ein besseres Rating zu erhalten, müsste das Kreditinstitut seine Kostensituation und die Kernkapitalquote weiter verbessern.

