Deutsche Bank: In der letzten Woche des Jahres ein Kaufkandidat?

die Deutsche Bank hat in den letzten Handelsstunden vor dem Weihnachtsfest aus Sicht einiger Chartanalysten noch einmal ein wichtiges Signal für einen weiteren Aufwärtslauf erzeugen können. Die Aktie habe an sich ohnehin Chancen auf Kursgewinne von über 20 %, heißt es. Im Einzelnen: Die Deutsche Bank befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend, meinen zumindest die Chartanalysten mit Blick auf die Entwicklung in den vergangenen Monaten. Denn ausgehend von einem September-Tief bei 13,15 Euro hat die Aktie in Zwischenstufen Anlauf auf stetig steigende Notierungen genommen. Die neuen Tops, die von der Aktie nun anvisiert und erreicht wurden, könnten in den kommenden Wochen erneut weiter nach oben geschoben werden. Denn aus charttechnischer Sicht hat die Aktie zwar nun durch die erreichten Kursmarken kleinere Widerstände erreicht. Dennoch finden sich bis zu den runden und markanten 20 Euro keine nennenswerten Barrieren, an denen der Titel in den kommenden Monaten aufgehalten werden sollte. Dies zeigt: Die Aktie ist in der Lage, sogar das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 20,26 Euro, markiert am 29. Dezember 2015, in den nächsten Monaten anzugreifen. Dies wären gut 25 % Potenzial. Nach unten hin ist der Wert gut geschützt. Die 15-Euro-Marke dürfte aufgrund ihrer Ausprägung bereits einen Halt bringen. Auch bei 14 Euro finden sich Unterstützungen. Insofern ist das Risiko vergleichsweise gering.

Wirtschaftlich betrachtet kamen vor dem Weihnachtsfest keine nennenswerten Nachrichten hinzu. Insofern hat sich die Situation nicht verändert. Der Wert wird von 25 % aller Bankanalysten als „Kauf“ betrachtet. 45 % wollen halten, 30 % verkaufen die Aktie derzeit.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Auch technische Analysten wähnen den Wert im Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind zuletzt in allen zeitlichen Dimensionen nach oben gedreht worden. 4,6 % Abstand zum GD200, der bei 15,43 Euro verläuft, entsprechen einem Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.