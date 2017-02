Deutsche Bank: Die lange Suche könnte endlich ein Ende haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

seit 2015 sucht die Deutsche Bank nach einem Käufer für die erst wenige Jahre zuvor übernommene Postbank. Jetzt könnte die Suche ein Ende haben. Laut einem Bericht der Financial Times denkt die chinesische Dalian Wanda Group darüber nach, dem deutschen Branchenprimus ein Angebot für seine Privatkunden-Tochter zu unterbreiten.

Postbank-Kauf für Dalian Wanda Group durchaus sinnvoll

Grundsätzlich würde die Transaktion für den fernöstlichen Mischkonzern durchaus Sinn machen. Immerhin denkt die Dalian Wanda Group, die ihr Geld bislang vornehmlich mit Immobilien und Einkaufszentrum verdient, bereits seit einiger Zeit darüber nach, sich breiter aufzustellen. Zudem würde eine konzerneigene Bank die Finanzierung solcher Großprojekte erleichtern. Vor diesem Hintergrund könnte die Postbank den Chinesen tatsächlich die 6 Mrd. Euro wert sein, die von der Deutschen Bank als Verkaufspreis anvisiert werden.

Keine Stellungnahme seitens des deutschen Branchenprimus

Ob diese Transaktion allerdings wirklich zustande kommt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch mehr als fraglich. Die Deutsche Bank wollte den entsprechenden Zeitungsartikel nicht kommentieren. Abgesehen davon machen immer wieder Gerüchte die Runde, wonach die Deutsche Bank die Postbank wegen der auf Grund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus schwachen Ertragsaussichten letzten Endes doch vollständig in die eigene Privatkundensparte integrieren möchte. Ob sich die Spekulationen schlussendlich bewahrheiten, wird man sehen. Ein Grund, sein Sparschwein zu plündern und mit dem Geld Deutsche-Bank-Aktien zu kaufen, ist die Nachricht definitiv nicht. Auf der anderen Seite sind die Anteilsscheine auf dem momentanen Kursniveau für Investoren mit einem langen Atem eine echte Überlegung wert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse