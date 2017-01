Deutsche Bank könnte Boni RADIKAL zusammenstreichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

schon vor ein paar Tagen gab es erste Gerüchte rund um sinkende Boni für 2016 bei der Deutschen Bank. Aktuelle Berichte sprechen jetzt davon, dass das Geldhaus dabei weit radikaler vorgehen könnte als bisher angenommen. Möglicherweise müssen 90 Prozent der Belegschaft komplett auf zusätzliche Einnahmen in dieser Form verzichten, lediglich die obersten 10 Prozent der Umsatzerbringer würden berücksichtigt. Doch selbst jene glücklichen Angestellten sollen ihre Boni dann nur über einen Zeitraum von fünf Jahren bekommen und nicht sofort.

Sicher ist auch heute noch nichts in dieser Angelegenheit. Ein Insider berichtet, dass die Pläne noch diskutiert werden und sich in den nächsten Wochen noch so einiges ändern könnte. Offiziell äußerte sich die Deutsche Bank überhaupt nicht zu den Spekulationen. Dass die Boni gesenkt werden, davon ist aber fast sicher auszugehen. Derartiges haben wir in den letzten Jahren schon häufiger erlebt und 2016 lief für die Deutsche Bank alles andere als gut. Spannend ist jetzt nur, ob die Höhe der Bonuszahlungen wirklich in einem solch dramatischen Rahmen gesenkt wird und wie die Reaktionen darauf ausfallen werden.

