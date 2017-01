Deutsche Bank klagt gegen Zwangsdividende / Das Landgericht Frankfurt hat das Institut zur Ausschüttung von mehr als 141 Millionen Euro verurteilt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Hamburg/Frankfurt (ots) - Die Deutsche Bank zieht gegen ein Urteildes Landgerichts Frankfurt in die nächste Instanz. Wie dasWirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabeberichtet (sie liegt der "Welt" bei), hatte das Landgericht imDezember vergangenen Jahres das Institut verurteilt, seinenAktionären für das Geschäftsjahr 2015 nachträglich eine Dividende inHöhe von mehr als 141 Millionen Euro auszuschütten. Zusätzlich hattedas Gericht auch noch die bei der Hauptversammlung im Mai vergangenenerteilte Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für dasGeschäftsjahr 2015 für nichtig erklärt. Auch gegen diese Entscheidunggeht die Deutsche Bank vor.Geklagt hatten mehrere Aktionäre der Deutschen Bank, die sich inihren Informationsrechten verletzt sahen, weil Fragen auf derHauptversammlung "nicht oder nicht hinreichend beantwortet" wordenseien.