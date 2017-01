Deutsche Bank: Das kann sich sehen lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Aktienkurs der Deutschen Bank legte seit dem Allzeittief am 29. September bei 10,20 Euro bis jetzt über 94 Prozent zu. Für einen „Blue Chip“ entspricht das in rund vier Monaten einem enormen Kurszuwachs. Am Mittwoch schloss das Papier des größten deutschen Bankinstituts bei 19,40 Euro auf einem neuen 9-Monats-Hoch und sattelte dabei 5,8 Prozent auf. Die Rekordjagd setzt...