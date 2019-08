Deutsche Bank: Das ist riskant!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank könnte noch Schwierigkeiten bekommen, indem sie Jürg Zeltner kurzfristig in den Aufsichtsrat holen will. Die Berufung des früheren Topmanagers der Schweizer Großbank UBS, aktuell Chef des Luxemburger Privatbankenverbunds KBL, wurde durch die Bankenaufsicht nämlich noch nicht genehmigt, wie das Handelsblatt berichtete. Sich vorab dort kein grünes Licht einzuholen, nennt die Zeitung einen „riskanten Zug“, da Zeltner an der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung