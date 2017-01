Deutsche Bank: Das ist ein REKORD!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Milliarden Gewinne bei der Deutschen Bank! Möglich machen das die aktuellen Immobiliengeschäfte rund um das Finanzhaus. Die Vermögensverwaltungssparte erzielt wie auch im Jahr 2015 Rekorderfolge. Über verschiedene Publikums-und Spezialfonds wurden 2016 Immobilen im Gesamtwert von 3,74 Milliarden Euro eingekauft. Viele Anleger, darunter institutionelle Investoren sowie viele Privatanleger sind aktuell auf der Suche nach rentablen Anlagen abseits des Aktienmarktes. Schuld sind die niedrigen Zinsen die ein Anlage in Staatsanleihen nicht ertragreich machen lässt. Als einzigen Ausweg sehen die Investoren Anlagen in Immobilien. Die Nachfrage ist immens hoch. Das größte Geschäft tätigte das Bankhaus letztes Jahr in Barcelona. 500 Millionen Euro wurden hier für ein Einkaufszentrum in Barcelona auf den Tisch gelegt.

Der Aktie gefällt diese Nachricht. Zum Handelsende gehörte die Deutsche Bank zu dem größten Gewinner im DAX. Mit einem Plus von 2,85 Prozent ging sie in den wohlverdienten Feierabend. Damit steht seit Jahresbeginn ein Plus von 5,5 Prozent zu Buche. Die Bankaktien zählen in den ersten Tagen des neuen Jahres eindeutig zu den Gewinnern am Finanzmarkt. Der Erfolgsgeschichte der letzten Monate geht wohl in eine zweite Runde.

