Deutsche Bank: Das hat wenigstens geklappt!

Liebe Leser,

während der Kurs der Deutsche Bank Aktie in den vorigen Handelstagen kräftig nach unten gerauscht ist und am Donnerstag mit 11,65 Euro aus dem Xetra-Handel ging, gab es bei einem Projekt der Großbank immerhin einen Erfolg. Denn der Börsengang (IPO) der Tochter DWS (vollständiger Name: „DWS Group GmbH & Co. KGaA“) war erfolgreich. Wie die DWS mitteilte, wurde der Platzierungspreis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.