Deutsche Bank hält Europas Fahnen hoch!

einem Bericht des US-Nachrichtendienstes Bloomberg zufolge verlieren die europäischen Investmentbanken im Wertpapierhandel weiter an Boden gegenüber den US-Konkurrenten. Einziger positiver Lichtblick in Europa ist die Deutsche Bank, die in den vergangenen sechs Jahren ihre Marktposition im Aktienhandel (inklusive Derivate) verbessern und global betrachtet auf den vierten Platz vorrücken konnte. Auf den ersten drei Plätzen rangieren Morgan Stanley, Goldman Sachs und JP Morgan. Auch im Handel mit fest verzinslichen Wertpapieren (Anleihemarkt) konnte Deutschlands größtes Geldhaus seinen Marktanteil behaupten. Hier führen JP Morgan und Citigroup das Feld an. Die Angaben beziehen sich auf die jeweiligen Handelserlöse in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres.

Die Aktie befindet sich nach einer starken Erholungsrallye seit Mitte Dezember in einer seitlichen Konsolidierungsformation. Anders als beim heimischen Rivalen Commerzbank scheint die Luft derzeit ein wenig raus zu sein. Auch die Einschätzungen der Analysten fallen mehrheitlich skeptisch aus. Sowohl die US-Investmentbank Morgan Stanley als auch die Commerzbank lobten zwar die jüngste Einigung im Streit um windige Hypothekengeschäfte in den USA. Hierdurch würden wieder andere Dinge wie Kostenkontrolle und die Geschäftsperspektiven in den Fokus rücken, schrieb Morgan Stanley-Analystin Magdalena Stoklosa. Dennoch lauten die Einstufungen „Equal Weight“ (Morgan Stanley) und „Reduce“ (Commerzbank), die jeweiligen Kursziele liegen unterhalb der aktuellen Notierung.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

