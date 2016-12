Deutsche Bank freut sich über ENTLASTUNG!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Europäische Zentralbank hat für die Deutsche Bank auch nach de Weihnachtsfest noch ein Geschenk auf Lager. In einer aktuellen Entscheidung wurde festgelegt, dass Deutschlands größte Bank im nächsten Jahr nur noch eine harte Kernkapitalquote von 9,51 Prozent benötigt. Im laufenden Jahr lag jener Wert noch bei 10,76 Prozent, Ende September erreichte die Deutsche Bank nach eigenen Angaben 12,58 Prozent. Die Voraussetzungen für den Start ins neue Jahr könnten jetzt kaum besser sein.

Das Ende der Durststrecke?

Erst vor wenigen Tagen konnte die Deutsche Bank sich mit den US-Behörden einigen und die eingangs geforderte Rekordstrafe von 14 Milliarden USD deutlich nach unten drücken. Davor erlebte die Aktie schon eine beispiellose Rallye, der Kurs kann sich mittlerweile wieder durchaus sehen lassen. Gut möglich also, dass die Deutsche Bank nun endgültig am Ende einer langen Durststrecke steht. Auch der Vorstand wird 2016 wohl so schnell wie möglich abhaken und stattdessen in die Zukunft blicken wollen. Damit eben jene auch erfolgreich wird, müssen die Akteure aber beweisen, dass ihr Institut auch unter widrigen Bedingungen noch Gewinne erwirtschaften kann.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

